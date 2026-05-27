Рейтинг@Mail.ru
Кадры происходящего на Украине вызвали переполох во Франции - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 27.05.2026
Кадры происходящего на Украине вызвали переполох во Франции

Филиппо раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине

© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флориан Филиппо, лидер правой партии «Патриоты», баллотируется в президенты Франции.
  • Филиппо раскритиковал режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции политик и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев.
«

"Боевики Зеленского средь бела дня похищают с улицы украинского семьянина, чтобы отправить его погибнуть на передовой!" — так он прокомментировал в соцсети X видео работы украинского ТЦК.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Оно вас достанет". В Польше испугались решения Путина по Украине
Вчера, 14:34
Филиппо также поставил под сомнение, что проводящие с Зеленским встречи французские политики упоминают подобные зверства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Реакция глав стран Европы на трагедию в Старобельске шокировала Запад
Вчера, 12:45
 
В миреУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоДмитрий ЛубинецПатриотВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала