Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флориан Филиппо, лидер правой партии «Патриоты», баллотируется в президенты Франции.
- Филиппо раскритиковал режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции политик и лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг критике режим Владимира Зеленского за насильственную мобилизацию украинцев.
«
"Боевики Зеленского средь бела дня похищают с улицы украинского семьянина, чтобы отправить его погибнуть на передовой!" — так он прокомментировал в соцсети X видео работы украинского ТЦК.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.