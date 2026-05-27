"Посыл ясен": на Западе началась паника из-за удара "Орешником"

"Абсолютный тактический успех преодоления (систем ПВО. — Прим. ред.) разоблачает западный нарратив об "отчаянии" Москвы. <…> Нынешний посыл ясен: российское государство обладает средствами для немедленного наказания за военные преступления", — говорится в публикации.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.