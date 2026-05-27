Угроза вторжения со стороны Украины на границе сохраняется, заявили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угроза вооруженного вторжения и провокаций украинских вооруженных формирований на российско-украинской государственной границе сохраняется.
- Концентрация подразделений противника на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей свидетельствует об этом.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Угроза вторжения и провокаций украинских боевиков на российско-украинской границе сохраняется, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Вместе с тем угроза вооруженного вторжения и провокаций украинских вооруженных формирований на российско-украинской государственной границе сохраняется", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете".
По его словам, об этом свидетельствует концентрация подразделений противника на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей.