Ударение в слове "баловать" изменится, заявили в Институте Виноградова
03:46 27.05.2026 (обновлено: 06:04 27.05.2026)
Ударение в слове "баловать" изменится, заявили в Институте Виноградова

Словарь русского языка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов сообщил, что ударение в слове "баловать" в будущем будет падать только на первый слог.
  • По словам Пахомова, со временем словари назовут "бАловать" основным вариантом, а "баловАть" — допустимой старшей нормой, а затем вариант "баловАть" и вовсе исчезнет из словарей
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ударение в слове "баловать" в будущем изменится и будет падать только на первый слог, сообщил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.
"Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение "баловАть", "баловАться" — наверное, только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением. Очевидно, что будущее за ударением "бАловать", "бАловаться", — сказал Пахомов.
По его словам, сейчас в Орфоэпическом словаре русского языка как государственного варианты "бАловать" и "баловАть" даются как равноправные. Однако, отмечает Пахомов, пройдет какое-то время, и "бАловать" словари назовут основным вариантом, а "баловАть" — допустимой старшей нормой.
"Потом вариант "баловАть" еще через какое-то время из словарей пропадет. Очевидно, что недолго ему осталось жить в русском языке", — заключил Пахомов.
