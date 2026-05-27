Комплекс горхозяйства напомнил москвичам правила экологичной уборки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы рекомендуют организовать дома отдельное место для вторсырья, сдавать ненужную одежду и технику в специальные пункты, использовать натуральные средства вместо бытовой химии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Региональный оператор Москвы АО "Экотехпром" рекомендует организовать дома отдельное пространство для сбора вторсырья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если на кухне мало места, то второй контейнер можно поставить в любом свободном пространстве - в кладовке, коридоре или на балконе. Вторсырье необходимо предварительно очистить от остатков пищи и высушить, после этого оно не будет причинять неудобств.

"Тем, кто собирает отдельно разные виды вторсырья и отправляет их в пункты приема вторичных материалов "Экоточки Москвы", желтые и зеленые "колокольчики" или, например, в городской экоцентр регионального оператора АО "Экотехпром", для временного хранения советуют использовать контейнеры, которые можно ставить друг на друга", - уточняется в сообщении.

Дополняется, что избавиться от крупногабаритных предметов можно с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru, разработанного совместно столичными департаментами информационных технологий и жилищно-коммунального хозяйства. Москвичи могут оставить заявку на вывоз тяжелой мебели, техники и даже старого автомобиля. Кроме того, в прошлом году в Москве открылся первый городской экоцентр регионального оператора АО "Экотехпром", где раздельно принимают более 20 компонентов вторсырья, в том числе опасные отходы.

Подчеркивается, что одежду, которую больше не планируется надевать, можно сдать в специальные контейнеры. Вещи в хорошем состоянии передадут нуждающимся - многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

"На книжной полке следует оценить, какие издания больше не пригодятся и на чтение каких точно не найдется времени. Ненужные экземпляры можно подарить друзьям, передать в библиотеку или оставить в точках по обмену книгами. Ветхие издания без обложек и с вырванными страницами, а также устаревшие учебники и справочники можно сдать на переработку как макулатуру в синие контейнеры или специальные пункты по приему книг", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что приборы, которые вышли из строя, ненужные зарядки и провода тоже можно передать на переработку. Бытовую технику и электронику принимают в крупных сетевых магазинах - их адреса можно узнать на карте проекта "Экоточки Москвы".