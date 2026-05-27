МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новое соглашение об усилении военного сотрудничества между Варшавой и Лондоном должно быть направлено против Москвы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Польша стремится к максимально тесным дипломатическим отношениям с Великобританией, уделяя особое внимание защите от России", — приводит его слова агентство Reuters.
Накануне Туск на заседании кабмина заявил, что страны в среду подпишут договор о сотрудничестве. По его словам, документ назовут "Трактат между Польской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о партнерстве в области безопасности и обороны".
В прошлом году такое же соглашение Варшава заключила с Парижем.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
