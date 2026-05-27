Туск выступил с резким заявлением о России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новое соглашение об усилении военного сотрудничества между Варшавой и Лондоном должно быть направлено против Москвы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Польша стремится к максимально тесным дипломатическим отношениям с Великобританией, уделяя особое внимание защите от России", — приводит его слова агентство Reuters

Накануне Туск на заседании кабмина заявил, что страны в среду подпишут договор о сотрудничестве. По его словам, документ назовут "Трактат между Польской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о партнерстве в области безопасности и обороны".

В прошлом году такое же соглашение Варшава заключила с Парижем.