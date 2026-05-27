Туск выступил с резким заявлением о России
11:41 27.05.2026 (обновлено: 14:36 27.05.2026)
Туск выступил с резким заявлением о России

Туск: соглашение между Британией и Польшей должно быть направлено против РФ

© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Новое соглашение об усилении военного сотрудничества между Варшавой и Лондоном должно быть направлено против Москвы, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Польша стремится к максимально тесным дипломатическим отношениям с Великобританией, уделяя особое внимание защите от России", — приводит его слова агентство Reuters.
Накануне Туск на заседании кабмина заявил, что страны в среду подпишут договор о сотрудничестве. По его словам, документ назовут "Трактат между Польской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о партнерстве в области безопасности и обороны".
В прошлом году такое же соглашение Варшава заключила с Парижем.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
