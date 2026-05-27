Туробъекты Приморья включили в перечень доступных для маломобильных людей

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморского края в среду на очередном заседании приняли изменения в краевой закон, которые включают региональные туристические объекты в перечень доступных для маломобильных людей, сообщает пресс-служа краевого парламента.

Изменения внесены в краевой закон "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам".

"Корректировка краевого закона предусматривает включение объектов туристской индустрии в перечень объектов, обеспечивающих беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения к уже существующим объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты привели региональный закон в соответствие с изменениями ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О социальной защите инвалидов в РФ", которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

"Доступная среда в Приморском крае активно развивается, обеспечивает инвалидам доступ к различной инфраструктуре. Конечно, в условиях, когда Приморье укрепляет статус одного из туристических центров Дальнего Востока, необходимо обеспечить доступность объектов туриндустрии и активно развивать инклюзивный туризм", - приводит парламент слова председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Всеволода Романова.

Кроме того, на заседании в среду депутаты одобрили предложенные губернатором Приморья Олегом Кожемяко изменения в краевой закон о мерах соцподдержки инвалидов. Теперь пандусы для лестниц внутри подъездов и индивидуальных домов, а также подъемники включены в региональный перечень технических средств реабилитации.

По информации заксобрания, это позволит инвалидам покупать такое оборудование самостоятельно с помощью электронного сертификата, что ускорит процесс получения поддержки. Изменения также позволят предоставлять такую помощь на основании программы реабилитации пострадавшим в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.