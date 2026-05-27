Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале Суперлиги с "Ростовом-Доном" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
22:18 27.05.2026
Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале Суперлиги с "Ростовом-Доном"

Гандболистки ЦСКА сравняли счет в финале чемпионата России с клубом "Ростов-Дон"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" потерпели поражение от московского ЦСКА в четвертом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд.
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 31:23 (16:9) в пользу гостей.
Счет в серии до трех побед стал равным — 2-2. Решающий матч пройдет 29 мая также в Ростове-на-Дону.
"Ростов-Дон" является победителем предварительного этапа чемпионата России, ЦСКА занял второе место.
ЦСКА становился чемпионом России пять раз (2021, 2023-2025), "Ростов-Дон" — шесть раз (2015, 2017-2020, 2022). Рекордсменом по победам является волгоградское "Динамо-Синара" (12).
