Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 27.05.2026 (обновлено: 12:24 27.05.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действия "Центра"

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции.
  • Нанесены поражения живой силе и технике ВСУ в нескольких районах.
  • Потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и военная техника: две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли за сутки более выгодные позиции, уничтожив до 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровска и Новогригоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы",- сообщило военное ведомство.
