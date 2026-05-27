Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли за сутки более выгодные позиции, уничтожив до 340 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.