13:49 27.05.2026
Армия Израиля за сутки атаковала более 150 объектов Хезболлы на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
  • Армия обороны Израиля атаковала более 150 объектов шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в районе долины Бекаа за сутки.
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала более 150 объектов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе долины Бекаа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 150 объектам инфраструктуры и членам "Хезболлах" на юге Ливана, а также в долине Бекаа", - говорится в сообщении.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболлах" в Ливане и нанести "сокрушительное" поражение движению.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
ЦАХАЛ расширяет операцию в Ливане, заявил Нетаньяху
