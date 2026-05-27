Армия Израиля за сутки атаковала более 150 объектов Хезболлы на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала более 150 объектов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана и в районе долины Бекаа, сообщила в среду пресс-служба армии.
В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболлах" в Ливане и нанести "сокрушительное" поражение движению.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
26 мая, 20:10