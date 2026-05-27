В Госдуме рассказали о правилах трудоустройства несовершеннолетних

Краткий пересказ от РИА ИИ Несовершеннолетним запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время, поручать сверхурочные работы и допускать их к труду во вредных условиях.

Рабочая неделя для несовершеннолетних устанавливается сокращенная, количество рабочих часов зависит от возраста работника.

При поиске работы подросткам рекомендуется пользоваться официальными ресурсами, такими как «Работа России» или центры занятости, чтобы быть уверенными в ответственности работодателя.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Несовершеннолетним запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время или поручать им сверхурочные работы, а также запрещен труд во вредных условиях рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Запомнить важно следующее: несовершеннолетним запрещено устанавливать испытательный срок, привлекать к работе в ночное время или поручать им сверхурочные работы, а также запрещен труд во вредных условиях", - сказала Бессараб Парламентской газете ".

Парламентарий напомнила, что рабочая неделя для не достигших совершеннолетия устанавливается сокращенная, количество часов зависит от возраста работника: от 14 лет до 15 лет - до 20 часов в неделю (смена до 4 часов), от 15 до 16 лет - до 25 часов в неделю (смена до 5 часов), от 16 до 18 лет - до 35 часов в неделю (смена до 7 часов).

Она также посоветовала подросткам заниматься поиском работы через официальные ресурсы, например, "Работа России" или центры занятости. По ее словам, в таких случаях можно быть уверенным в ответственности работодателя.