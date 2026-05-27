В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.