Рейтинг@Mail.ru
Тренер "сбежал" от испанского теннисиста после старта "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:09 27.05.2026
Тренер "сбежал" от испанского теннисиста после старта "Ролан Гаррос"

Давидович-Фокина сообщил, что его тренер "сбежал" во время "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннис, "Ролан Гаррос". Ракетка и мяч
Теннис, Ролан Гаррос. Ракетка и мяч - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина рассказал, что его тренер Мариано Пуэрта внезапно покинул его команду сразу после первого раунда Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Давидович-Фокина идет на 23-й позиции в рейтинге АТР и был посеян под 21-м номером на турнире, в первом раунде он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3. Во втором круге испанец проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте (60-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
27 мая 2026 • начало в 12:10
Завершен
Алехандро Давидович Фокина
1 : 36:46:71:63:6
Тиаго Агустин Тиранте
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Никакой ссоры с Пуэртой не было. После моего матча против Джумхура он сказал мне, что возвращается в отель. Два часа спустя я получил от него очень длинное сообщение о том, что он уходит навсегда. Затем он улетел в Майами, не предупредив остальную команду. У нас были очень хорошие отношения. Он заблокировал и меня, и мою жену. До этого момента я считал его хорошим человеком. Я не желаю ему зла, но надеюсь, что будущие игроки будут осторожны, работая с ним", - приводит слова Давидович-Фокина журналист Хосе Моргадо в соцсети Х.
Пуэрте 47 лет. Он является финалистом "Ролан Гаррос" 2005 года и победителем шести турниров АТР (три из них - в одиночном разряде). В 2009 году он завершил спортивную карьеру.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Хачанов потратил почти четыре часа и вышел в третий раунд "Ролан Гаррос"
Вчера, 16:03
 
ТеннисСпортАТРФранцияПарижРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала