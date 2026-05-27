Тренер "сбежал" от испанского теннисиста после старта "Ролан Гаррос"

Давидович-Фокина идет на 23-й позиции в рейтинге АТР и был посеян под 21-м номером на турнире, в первом раунде он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3. Во втором круге испанец проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте (60-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 3:6.

"Никакой ссоры с Пуэртой не было. После моего матча против Джумхура он сказал мне, что возвращается в отель. Два часа спустя я получил от него очень длинное сообщение о том, что он уходит навсегда. Затем он улетел в Майами, не предупредив остальную команду. У нас были очень хорошие отношения. Он заблокировал и меня, и мою жену. До этого момента я считал его хорошим человеком. Я не желаю ему зла, но надеюсь, что будущие игроки будут осторожны, работая с ним", - приводит слова Давидович-Фокина журналист Хосе Моргадо в соцсети Х.