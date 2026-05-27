Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем, и Вашингтон будет следить за этим.
- Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил, что Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем и Вашингтон будет за этим следить.
"Эта улица будет открыта для всех. Это международные воды, никто не будет контролировать их. Мы будем следить за этим", - сказал Трамп на заседании правительства.
Он отметил, что данный вопрос является частью переговоров с Ираном.
"Они хотят контролировать его (пролив - ред.). Никто не будет контролировать его", - добавил американский лидер.
Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни в среду заявил журналистам, что Иран и США пока не достигли договоренности о разблокировании Ормузского пролива.
Иран пригрозил США нефтью по 200 долларов за баррель
26 мая, 09:47