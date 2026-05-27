19:57 27.05.2026
Трамп перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об операции США на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке.
  • У Венесуэлы больше нет ни ВМФ, ни ВВ, и многих людей, которые вели страну к плачевным последствиям, сказал Трамп на заседании правительства, подразумевая Иран.
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке.
"У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям", - сказал Трамп на заседании правительства, подразумевая Иран.
По его словам, "их руководство уничтожено".
Изначально сообщалось, что заседание, которое стало 12-м с момента избрания Трампа в январе 2025 года, должно было пройти в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Позднее президент перенес встречу в Белый дом из-за непогоды.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
