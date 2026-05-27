Трамп перепутал Венесуэлу и Иран

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке.
"У Венесуэлы больше нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, и больше нет многих из тех людей, которые вели страну к весьма плачевным последствиям", - сказал Трамп на заседании правительства, подразумевая Иран.
По его словам, "их руководство уничтожено".