Врач рассказала, есть ли опасность для близких пациента после томографии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вредные вещества после томографии быстро выводятся из организма, их активность снижается, достаточно пить больше воды и ограничить длительный контакт с беременными женщинами и младенцами.
- Томография назначается врачом только в случае необходимости для лечения, доза облучения при этом составляет около 10–30 миллизивертов.
- Доза облучения до 100 миллизивертов в год не имеет доказанных рисков развития онкологии.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вредные вещества от томографии присутствуют в организме недолго, их активность быстро падает, достаточно пить больше воды и ограничить длительный контакт с беременными женщинами и младенцами, рассказала ассистент кафедры рентгенорадиологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Корникова.
"После ПЭТ/КТ или ОФЭКТ/КТ пациенты боятся стать опасными для окружающих. Да, действительно, на короткое время в организме есть радионуклид, но активность быстро падает из-за распада и выведения. Обычно достаточно простых рекомендаций на день: больше пить, чаще мочиться, ограничить тесный длительный контакт с беременными и младенцами", - сказала Корникова в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
Компьютерная томография: для чего нужна, как подготовиться, отличия от МРТ
10 ноября 2023, 15:29
Корникова подчеркнула, что томографию не назначают "на всякий случай". Если врач направил на это исследование, значит, это важно для лечения. При этом она уточнила, что доза, которую получает пациент, составляет около 10-30 миллизивертов. Итоговая доза складывается из двух частей. Препараты дают до пяти миллизивертов, а компьютерная томографция - до 10-15 миллизивертов. Для сравнения: облучение примерно в 3-4 миллизивертов - это естественный фон, который получает человек за год, пояснила врач.
Она добавила, что доза до 100 миллизивертов в год не имеет доказанных рисков развития онкологии. По словам врача, сотрудники отделений радиоизотопной диагностики благодаря строгому контролю и использованию свинцовых экранов и индивидуальных дозиметров не превышают допустимых годовых норм облучения.