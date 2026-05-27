Врач рассказала, есть ли опасность для близких пациента после томографии

Корникова подчеркнула, что томографию не назначают "на всякий случай". Если врач направил на это исследование, значит, это важно для лечения. При этом она уточнила, что доза, которую получает пациент, составляет около 10-30 миллизивертов. Итоговая доза складывается из двух частей. Препараты дают до пяти миллизивертов, а компьютерная томографция - до 10-15 миллизивертов. Для сравнения: облучение примерно в 3-4 миллизивертов - это естественный фон, который получает человек за год, пояснила врач.