Между Россией и Танзанией запустят прямые рейсы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы между Россией и Танзанией со 2 июля.
- Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар будут выполняться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner.
- Air Tanzania до этого не летала в Россию.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Прямые рейсы между Россией и Танзанией планируется запустить 2 июля, их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Росавиация получила заявку национального авиаперевозчика Танзании – Air Tanzania – на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам - Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании... Предварительно, прямые перелеты по маршруту Дар-эс-Салам - Москва (Внуково) - Занзибар стартуют 2 июля", - рассказал министр журналистам.
Рейсы планируется выполнять три раза в неделю на воздушных судах Boeing 787 Dreamliner, отметил Никитин. Первый рейс будет выполнен при достижении минимального уровня загрузки.
Air Tanzania до этого не летала в Россию. Выдаче разрешения на полеты в Россию предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием Минтранса России, подчеркнул министр. Он также поблагодарил танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество.
"Минтранс продолжит работу по расширению карты полетов в/из России в интересах наших граждан и иностранных туристов", - добавил Никитин.
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня
14 мая, 14:11