Литовский Swedbank прекратит обслуживание клиентов на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Литовский Swedbank с 10 сентября прекратит обслуживание клиентов на русском языке.
- Латвийское подразделение Swedbank отказалось от русского языка с 21 мая.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Литовский Swedbank с 10 сентября прекратит обслуживать клиентов на русском языке, останутся только литовский или английский, следует из рассылки, которую банк отправил клиентам.
"Сожалеем, однако с 10 сентября текущего года мы больше не сможем обеспечить обслуживание на выбранном вами в настоящее время языке. С указанной даты в интернет-банке, приложении, банкоматах Swedbank, а также по телефону и в отделениях банка мы будем обслуживать вас на литовском и английском языках", - говорится в рассылке.
Латвийское подразделение Swedbank отказалось от русского языка с 21 мая.