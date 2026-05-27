ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий "Днепра"

- ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и пять станций РЭБ в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 60 военных и пять станций РЭБ в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, десять автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
