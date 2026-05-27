ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.