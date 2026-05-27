ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, а также военная техника и автомобили.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства .
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Красный Лиман и Пришиб в Донецкой Народной Республике, Смородьковка, Гусинка, Новый Мир, Осиново, Грушевка и Моначиновка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и боевая бронированная машина "Новатор", 19 автомобилей и 155 мм гаубица М114 производства США", - добавили в МО РФ.