Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
- ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военных, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 285 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.