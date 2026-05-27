Брянские учителя испекли булочки для бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Учителя из Отрадненской и Нетьинской школ Брянской области испекли сладкие булочки для бойцов СВО.

Ученики этих школ написали письма с поддержкой военнослужащим.

БРЯНСК, 27 мая – РИА Новости. Школьные учителя из Брянской области испекли сладкие булочки для бойцов СВО, а ученики написали письма военнослужащим, сообщает региональное отделение "Единой России".

Школы в Брянской области продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов, принимающих участие в СВО. К акции присоединились две школы из Брянского района: Отрадненская и Нетьинская.

"Сотрудницы учреждений образования испекли для бойцов сладкие булочки. Также приятными для участников СВО станут письма, написанные учениками", - говорится на сайте ЕР.

Отмечается, что в своих письмах дети выразили восхищение мужеством и храбростью военнослужащих, пожелали им удачи и победы.