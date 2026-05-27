Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск блогера Ковальчук к психотерапевту и сексологу - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 27.05.2026
Суд отклонил иск блогера Ковальчук к психотерапевту и сексологу

Суд отклонил иск блогера Ковальчук к психотерапевту и сексологу на 5 млн рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы полностью отказал в удовлетворении иска блогера Алены Ковальчук.
  • Она требовала взыскать с Анны Саба (Дусалиевой) 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель".
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Алены Ковальчук о взыскании 5 миллионов рублей компенсации с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) за нарушение исключительных прав на товарный знак, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"В удовлетворении исковых требований отказать полностью", — огласила решение судья.
В ноябре 2025 года Ковальчук, специализирующаяся на курсах для желающих похудеть, обратилась в суд с требованием взыскать с ответчицы 5 миллионов рублей. По данным Роспатента, истице принадлежат два зарегистрированных товарных знака "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель" (регистрация 2022 года, действует до 2031 года). На сайте ответчицы, в свою очередь, имелся раздел "Терапевтический клуб "Волшебный пендэль".
Представитель Ковальчук ранее поясняла, что запрашиваемая сумма компенсации является лишь малой частью дохода от подписчиков Telegram-канала Сабы, доступ в который с 28 июня 2025 года мог принести почти 22 миллиона рублей.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей
28 декабря 2025, 08:18
 
МоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала