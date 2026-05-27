Суд отклонил иск блогера Ковальчук к психотерапевту и сексологу

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Алены Ковальчук о взыскании 5 миллионов рублей компенсации с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) за нарушение исключительных прав на товарный знак, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель Ковальчук ранее поясняла, что запрашиваемая сумма компенсации является лишь малой частью дохода от подписчиков Telegram-канала Сабы, доступ в который с 28 июня 2025 года мог принести почти 22 миллиона рублей.