Суд отклонил иск блогера Ковальчук к психотерапевту и сексологу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы полностью отказал в удовлетворении иска блогера Алены Ковальчук.
- Она требовала взыскать с Анны Саба (Дусалиевой) 5 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель".
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Алены Ковальчук о взыскании 5 миллионов рублей компенсации с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) за нарушение исключительных прав на товарный знак, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"В удовлетворении исковых требований отказать полностью", — огласила решение судья.
В ноябре 2025 года Ковальчук, специализирующаяся на курсах для желающих похудеть, обратилась в суд с требованием взыскать с ответчицы 5 миллионов рублей. По данным Роспатента, истице принадлежат два зарегистрированных товарных знака "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель" (регистрация 2022 года, действует до 2031 года). На сайте ответчицы, в свою очередь, имелся раздел "Терапевтический клуб "Волшебный пендэль".
Представитель Ковальчук ранее поясняла, что запрашиваемая сумма компенсации является лишь малой частью дохода от подписчиков Telegram-канала Сабы, доступ в который с 28 июня 2025 года мог принести почти 22 миллиона рублей.
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей
28 декабря 2025, 08:18