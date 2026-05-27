13:09 27.05.2026
Экс-главе челябинского управления ЖКХ продлили арест

Суд продлил арест экс-главе управления ЖКХ Челябинска Храмцову до 3 августа

Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд продлил срок ареста бывшему начальнику управления ЖКХ Челябинска Вадиму Храмцову до 3 августа.
  • Его и замглавы города Александра Астахова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб более 180 миллионов рублей.
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Суд в среду продлил срок содержания под стражей до 3 августа бывшему начальнику управления ЖКХ Челябинска Вадиму Храмцову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.
Правоохранительные органы 28 марта сообщали о задержании сотрудниками УФСБ РФ по региону замглавы Челябинска Александра Астахова и Храмцова. Оба были арестованы судом на следующий день, позже уволены с должностей. Астахову мера пресечения в виде ареста продлена до 3 августа.
"Продлили меру пресечения до 3 августа", - сказали агентству в суде, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Храмцову.
По данным правоохранителей, Храмцова и Астахова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб в размере более 180 миллионов рублей. Предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
