Экс-главе челябинского управления ЖКХ продлили арест

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая - РИА Новости. Суд в среду продлил срок содержания под стражей до 3 августа бывшему начальнику управления ЖКХ Челябинска Вадиму Храмцову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.

"Продлили меру пресечения до 3 августа", - сказали агентству в суде, отвечая на вопрос о продлении меры пресечения Храмцову.

По данным правоохранителей, Храмцова и Астахова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб в размере более 180 миллионов рублей. Предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).