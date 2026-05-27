09:34 27.05.2026
Суд закрыл процесс об изъятии имущества у экс-бенефициаров "Корпорации СТС"

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл процесс по иску об изъятии имущества у бывших бенефициаров "Корпорации СТС" Алексея Боброва и Артема Бикова.
  • Закрыть процесс на первых минутах попросили представители Генпрокуратуры, ссылаясь на наличие в деле материалов более раннего иска, который также рассматривали в закрытом режиме.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл очередной процесс по иску об изъятии имущества у бывших бенефициаров коммунального холдинга "Корпорация СТС" бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду проходит первое заседание по этому гражданскому делу.
Закрыть процесс на первых минутах попросили представители Генпрокуратуры РФ, основываясь на том, что в деле есть материалы более раннего иска, который также рассматривали в закрытом режиме.
"Провести процесс в закрытом режиме, прошу СМИ покинуть зал", – озвучила судья.
В ответчиках по этому иску значатся около 18 человек, среди них и родственники бизнесменов, экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, председатель правления "Корпорации СТС" Татьяна Черных, которая, как и Бобров, находится под арестом по делу о мошенничестве.
Генпрокуратура РФ просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем: земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах. Суд наложил арест на спорное имущество в рамках обеспечительных мер по иску.
Первый иск Генпрокуратуры был удовлетворен 10 октября 2025 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, Бобров и Биков, "пользуясь покровительством чиновников", ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж.
Этот же суд 25 ноября 2025 года удовлетворил второй иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства коммунальных активов, среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значились те же Бобров и Биков, Черных, Буданов и находящийся под домашним арестом бывший замгубернатора региона Олег Чемезов.
