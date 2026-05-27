Депутат АдГ прокомментировал новую военную стратегию Германии - РИА Новости, 27.05.2026
05:54 27.05.2026 (обновлено: 12:14 27.05.2026)
Депутат Котре: новая военная стратегия Германии ведет к конфронтации с РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию, в рамках которой Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году.
  • В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства.
  • Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что новая немецкая военная стратегия ведет к конфронтации и нарушает Договор «Два плюс четыре».
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Новая немецкая военная стратегия, в которой Россия определена как главная угроза безопасности, ведет к конфронтации, заявил РИА Новости депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году. В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства.
"Впервые после 1990 года официально заявляется, что страна в военном отношении поворачивается против России, по крайней мере, в оборонительном плане... К сожалению, новая немецкая военная стратегия - это вклад не в деэскалацию, а в конфронтацию", - заявил Котре.
Он подчеркнул, что Центр командования тактической группы Балтийского моря (CTF Baltic) в Ростоке нарушает Договор "Два плюс четыре", который накладывает строгие ограничения на деятельность НАТО в Восточной Германии.
По словам Котре, в немецком обществе на фоне масштабной милитаризации существует раскол, однако число тех, кто отвергает конфронтационный курс правительства ФРГ, постепенно растет.
"С одной стороны, мы видим результат манипуляций со стороны системных СМИ и старых партий, утверждающих, будто война на Украине - это и наша война тоже, и что нам нужно бояться России. С другой стороны, особенно в Восточной Германии, мы видим реалистов, которые хотят полностью отказаться от любой военной риторики", - сказал политик.
Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия доносит до ФРГ деструктивность идеи об оголтелой милитаризации.
