ВСУ совершили теракт в Старобельске западными дронами, заявил Полянский
23:18 27.05.2026
ВСУ совершили теракт в Старобельске западными дронами, заявил Полянский

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен с помощью беспилотников западного производства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Россия сообщила странам ОБСЕ местонахождение предприятий, занятых производством беспилотников для Киева.
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Российская Федерация знает, что теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен при помощи беспилотников западного производства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы знаем, что этот удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов западного производства. Мы знаем, что они производятся в некоторых европейских странах", - сообщил Полянский в интервью телеканалу RT.

Россия открыто сообщила странам ОБСЕ местонахождение предприятий, занятых производством беспилотников для Киева, добавил он.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В апреле в Минобороны России сообщили, что зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих для БПЛА Украины, находятся на территории шести стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиля и Турции.
В миреРоссияКиевСтаробельскДмитрий ПолянскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныОБСЕСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
