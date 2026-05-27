ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Российская Федерация знает, что теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен при помощи беспилотников западного производства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы знаем, что этот удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов западного производства. Мы знаем, что они производятся в некоторых европейских странах", - сообщил Полянский в интервью телеканалу RT.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.