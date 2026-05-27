Зеленский должен предстать перед трибуналом за теракт в ЛНР, заявили в ЕП - РИА Новости, 27.05.2026
18:57 27.05.2026
Зеленский должен предстать перед трибуналом за теракт в ЛНР, заявили в ЕП

Блага: Зеленский должен предстать перед трибуналом за удар по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Биятов
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
  • Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар ВСУ по общежитию в Старобельске.
БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар ВСУ по общежитию в Старобельске, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев", - заявил Блага в своем Telegram-канале в среду.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
