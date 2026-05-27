Житель Энергодара получил срок за перевод 12 тысяч рублей для ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Житель города Энергодара в Запорожской области приговорен к 14 годам колонии за перевод на нужды ВСУ 12 тысяч рублей, сообщила прокуратура Крыма.
Решение 29-летнему фигуранту вынес Запорожский областной суд.
"Житель Энергодара признан виновным в государственной измене. Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что мужчина в ноябре 2024 года перевел более 12 тысяч рублей на банковский счет для сбора денег для ВСУ.
"Подсудимый осознавал, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным силам Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
Гособвинение поддержано прокуратурой Крыма.