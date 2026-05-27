Рейтинг@Mail.ru
Житель Энергодара получил срок за перевод 12 тысяч рублей для ВСУ - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.05.2026
Житель Энергодара получил срок за перевод 12 тысяч рублей для ВСУ

Житель Энергодара получил 14 лет колонии за перевод 12 тысяч рублей на нужды ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Энергодара в Запорожской области признан виновным в государственной измене.
  • Он приговорен к 14 годам колонии за перевод более 12 тысяч рублей на нужды ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Житель города Энергодара в Запорожской области приговорен к 14 годам колонии за перевод на нужды ВСУ 12 тысяч рублей, сообщила прокуратура Крыма.
Решение 29-летнему фигуранту вынес Запорожский областной суд.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Военному из Алтайского края дали срок за госизмену
15 января, 13:55
"Житель Энергодара признан виновным в государственной измене. Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что мужчина в ноябре 2024 года перевел более 12 тысяч рублей на банковский счет для сбора денег для ВСУ.
"Подсудимый осознавал, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным силам Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
Гособвинение поддержано прокуратурой Крыма.
Задержание жителя Рязанской области, подозреваемого в сотрудничестве с ГУР МО Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
ФСБ задержала украинского агента, шпионившего в Рязанской области
Вчера, 09:46
 
ПроисшествияЭнергодарРеспублика КрымЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала