Специальная военная операция на Украине
 
22:19 27.05.2026
Третья штурмовая бригада ВСУ потеряла более 200 роботов за месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третья штурмовая бригада ВСУ потеряла за месяц свыше 200 наземных роботов на рубцовском направлении.
  • Командир бригады Ярослав Левенец делает ставку на активное применение роботехнических комплексов.
  • Проблемы с обеспечением украинских солдат 3-й штурмовой бригады не решены: нет боеприпасов, продовольствия, медикаментов, а раненых не вывозят.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Третья штурмовая бригада ВСУ потеряла за месяц свыше 200 наземных роботов на рубцовском направлении, командование делает ставку на применение этих комплексов, однако проблемы со снабжением личного состава не ушли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Третья штурмовая бригада – преемник запрещенной в России террористической организации "Азов"*.
"Именно в зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) больше всего сожженных телег – за май было уничтожено около 200 НРТК. Участки дорог от Лозового до Волчьего Яра и от Песков-Радьковских до Малеевки завалены сожженным металлоломом", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, командир бригады Ярослав Левенец делает ставку на активное применение роботехнических комплексов на рубцовском направлении. Занимается этим батальон беспилотных систем. Левенец утверждает, что тележки оборудованы искусственным интеллектом, на части из них установлены боевые модули с пулеметами.
Но несмотря на заявления о "ноу-хау", проблема с обеспечением украинских солдат 3й штурмовой бригады никуда не ушла.
"Сдавшийся в плен солдат 1-го штурмового батальона бригады в районе Чернещины рассказал о том, что последний раз воду доставляли им на позицию еще в апреле. Получается, у 3-й штурмовой на передке ни боеприпасов, ни продовольствия, ни медикаментов – как не было, так и нет, а раненых боевиков не вывозят", - рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
