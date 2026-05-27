Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 27.05.2026

Спецоперация, 27 мая: ВС России освободили два населенных пункта за сутки

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска освободили Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской области.
  • На различных направлениях спецоперации уничтожено до 1220 военнослужащих ВСУ, 16 бронемашин, поражены объекты инфраструктуры, а также сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов.
  • ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь, в результате которой сбито более 20 БПЛА, зафиксировано повреждение многоквартирных домов и здания Южного управления Центрального банка.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска освободили Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской области за сутки, на различных направлениях спецоперации уничтожено до 1220 военнослужащих ВСУ, 16 бронемашин, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Ночная атака ВСУ на Севастополь

ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

Огонь по спасателям

Тридцать три сотрудника МЧС России погибли, еще более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и от минно-взрывных травм с начала специальной военной операции, заявил замглавы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий на круглом столе "Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору".

Дипмиссия рекрутеров ВСУ

СК РФ получил сведения о том, что наемников в ВСУ вербуют через дипломатические представительства Украины за границей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко добавила, что на основании собранных доказательств в отношении 1086 наемников следователями ведомства вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 955 объявлены в международный розыск, осужден 221 иностранный наемник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьСветлана ПетренкоМихаил РазвожаевАлексей КострубицкийВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
