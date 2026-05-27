Спецоперация, 27 мая: ВС России освободили два населенных пункта за сутки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска освободили Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской области за сутки, на различных направлениях спецоперации уничтожено до 1220 военнослужащих ВСУ, 16 бронемашин, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
Ночная атака ВСУ на Севастополь
ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь минувшей ночью, задействовав, предварительно, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА, в городе зафиксирован ряд повреждений в многоквартирных домах, ракета также попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщал губернатор города Михаил Развожаев.
Огонь по спасателям
Тридцать три сотрудника МЧС России погибли, еще более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и от минно-взрывных травм с начала специальной военной операции, заявил замглавы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий на круглом столе "Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору".
Дипмиссия рекрутеров ВСУ
СК РФ получил сведения о том, что наемников в ВСУ вербуют через дипломатические представительства Украины за границей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко добавила, что на основании собранных доказательств в отношении 1086 наемников следователями ведомства вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 955 объявлены в международный розыск, осужден 221 иностранный наемник.
