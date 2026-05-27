Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 мая 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Гранов в Харьковской области и Воздвижевку в Запорожской области, а также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow", пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.