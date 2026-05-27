Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Кеч".
"Более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал командир.
Он добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов ВСУ позволяет мотострелковым подразделениям эффективнее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
"Задача нашего расчета - уничтожение именно пунктов управления БПЛА противника. Для нас разведчики специально находят цели и передают через командование. Чем быстрее и точнее отработает, тем спокойнее будет ребятам на переднем крае", - подчеркнул собеседник.