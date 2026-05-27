Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 27.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 27.05.2026
Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили десять пунктов БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
  • Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожение расчетов и точек запуска дронов ВСУ позволяет мотострелковым подразделениям эффективнее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
  • Задача расчета — уничтожение пунктов управления БПЛА противника, цели для поражения находят разведчики.
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир орудия с позывным "Кеч".
"Более 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - сказал командир.
Он добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска дронов ВСУ позволяет мотострелковым подразделениям эффективнее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в Харьковской области.
"Задача нашего расчета - уничтожение именно пунктов управления БПЛА противника. Для нас разведчики специально находят цели и передают через командование. Чем быстрее и точнее отработает, тем спокойнее будет ребятам на переднем крае", - подчеркнул собеседник.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
