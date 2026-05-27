КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" за текущий месяц уничтожили 15 гексакоптеров типа "Баба Яга" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Мультик".

"За текущий месяц наши расчеты беспилотных летательных аппаратов осуществили уничтожение 15 гексакоптеров типа "Баба Яга" ВСУ в Сумской области"... Данные беспилотники обладают способностью нести полезную нагрузку в диапазоне от 20 до 50 килограммов", – сообщил агентству командир взвода БПЛА 145-го полка морской пехоты группировки войск "Север" с позывным "Мультик".

Он отметил, что дрон "Баба-яга" представляет собой неформальное обозначение для ряда тяжелых украинских беспилотных летательных аппаратов, модифицированных из сельскохозяйственной техники в боевые платформы.