Бойцы "Севера" уничтожили 15 гексакоптеров "Баба Яга" ВСУ в Сумской области

КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки войск "Север" за текущий месяц уничтожили 15 гексакоптеров типа "Баба Яга" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Мультик".
"За текущий месяц наши расчеты беспилотных летательных аппаратов осуществили уничтожение 15 гексакоптеров типа "Баба Яга" ВСУ в Сумской области"... Данные беспилотники обладают способностью нести полезную нагрузку в диапазоне от 20 до 50 килограммов", – сообщил агентству командир взвода БПЛА 145-го полка морской пехоты группировки войск "Север" с позывным "Мультик".
Он отметил, что дрон "Баба-яга" представляет собой неформальное обозначение для ряда тяжелых украинских беспилотных летательных аппаратов, модифицированных из сельскохозяйственной техники в боевые платформы.
"Морские пехотинцы группировки войск "Север" на ежедневной основе выполняют функции по защите российских территорий от вражеских беспилотных летательных аппаратов и укреплению буферной зоны в Сумской области", – сообщил военнослужащий.