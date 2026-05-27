Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 95 блиндажей ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 95 блиндажей и укрытий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"В апреле… огневым поражением артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 95 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Позиции ВСУ и места проживания личного состава были выявлены в ходе воздушной разведки", - рассказал "Карта".
Он отметил, что боевая работа велась круглосуточно с применением реактивной и ствольной артиллерии, а также FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. Оперативная информация, по его словам, передавалась по штатным каналам связи, а объективный контроль осуществлялся в режиме реального времени благодаря устойчивому интернет-соединению.
Офицер добавил, что уничтожение укрытий позволяет дезорганизовать оборону противника и срывать ротацию подразделений.