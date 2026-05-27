Специальная военная операция на Украине
 
07:03 27.05.2026
Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил пункт управления ВСУ в Сумской области

  • Расчет беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Начальник расчета с позывным «Рим» сообщил, что работа ведется круглосуточно по уничтожению пунктов управления беспилотниками противника, а также бронированной техники, автомобилей и пикапов.
КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Расчет беспилотников самолетного типа "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным "Рим".
"Работаем на Сумском направлении специальной военной операции. Получили с командного пункта координаты выявленного пункта управления БПЛА противника, незамедлительно подняли беспилотник "Молния-2" в воздух. Штатно долетели до точки работы и уничтожили цель, определенную нам командованием", – сообщил агентству начальник расчета БПЛА роты беспилотных систем "Севера" с позывным "Рим".
Военнослужащий отметил, что работа идет круглосуточно.
"Уничтожаем пункты управления беспилотниками противника, бронированную технику, автомобили и пикапы. Не даем противнику возможности перемещаться и ротироваться", – добавил он.
