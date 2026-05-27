Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки выявили и уничтожили 14 пикапов и один грузовик ВСУ на Сумском направлении.
- Уничтоженная техника использовалась для подвоза боеприпасов и ротации личного состава.
- Нанесенное поражение снизило ротационные и логистические возможности подразделений ВСУ на данном участке.
КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки выявили и уничтожили 14 пикапов и один грузовик ВСУ на Сумском направлении, снизив ротационные и логистические возможности подразделений врага, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".
"В Сумской области благодаря слаженной работе расчетов подразделений БпС за сутки были выявлены и уничтожены 14 пикапов и 1 грузовой автомобиль ВСУ, которые использовались для подвоза боеприпасов и ротации личного состава", – сообщил агентству командир батальона "Севера" с позывным "Велес".
По словам военнослужащего, в результате нанесенного поражения снижены ротационные и логистические возможности подразделений ВСУ на данном участке.
"Расчеты БПЛА ведут круглосуточную воздушную разведку в своей зоне ответственности и работают над пресечением попыток перемещения техники противника", – сообщил он.