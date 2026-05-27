Морпех в одиночку взял опорный пункт ВСУ в Верхней Терсе

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Морпех 55-й гвардейской дивизии группировки "Восток" с позывным "Шульц" рассказал РИА Новости, что в одиночку занял опорный пункт боевиков ВСУ в районе Верхней Терсы на запорожском направлении.
Ему была поставлена задача скрытно выйти к украинским позициям и закрепиться на опорном пункте.
"Надо было уничтожить противника. Я закинул гранату, там оказалось два противника", - сообщил военнослужащий.
По словам "Шульца", после взрыва он открыл огонь по находившимся внутри украинским бойцам.
"Пока они не пришли в себя, я их ликвидировал", - добавил морпех.
Минобороны России 22 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.