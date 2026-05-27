Рейтинг@Mail.ru
Морпех в одиночку взял опорный пункт ВСУ в Верхней Терсе - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 27.05.2026
Морпех в одиночку взял опорный пункт ВСУ в Верхней Терсе

РИА Новости: морпех в одиночку взял опорный пункт ВСУ в Верхней Терсе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морпех 55-й гвардейской дивизии группировки «Восток» с позывным «Шульц» в одиночку занял опорный пункт боевиков ВСУ в районе Верхней Терсы на запорожском направлении.
  • Минобороны России 22 мая сообщило об освобождении населенного пункта Верхняя Терса в Запорожской области силами группировки «Восток».
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Морпех 55-й гвардейской дивизии группировки "Восток" с позывным "Шульц" рассказал РИА Новости, что в одиночку занял опорный пункт боевиков ВСУ в районе Верхней Терсы на запорожском направлении.
Ему была поставлена задача скрытно выйти к украинским позициям и закрепиться на опорном пункте.
"Надо было уничтожить противника. Я закинул гранату, там оказалось два противника", - сообщил военнослужащий.
По словам "Шульца", после взрыва он открыл огонь по находившимся внутри украинским бойцам.
"Пока они не пришли в себя, я их ликвидировал", - добавил морпех.
Минобороны России 22 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Фельдшер-морпех сбивал вражеские дроны, защищая себя и раненого
Вчера, 05:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала