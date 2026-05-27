Фельдшер-морпех сбивал вражеские дроны, защищая себя и раненого
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 27.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки «Север» с позывным «Тихий» эвакуировал раненого бойца с поля боя.
  • Во время эвакуации фельдшер уничтожил вражеские дроны из стрелкового оружия.
КУРСК, 27 мая — РИА Новости. Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что во время эвакуации раненого бойца с поля боя ему пришлось уничтожать вражеские дроны.
Фельдшер рассказал, что он по сигналу выдвинулся на точку для осмотра и эвакуации раненого бойца.
"Когда я подбежал к товарищу, он незамедлительно сказал мне, что мы были замечены наблюдательным дроном противника. Также я услышал звук приближающегося FPV-дрона. Я, долго не думая, на адреналине, сбил из стрелкового оружия наблюдательный дрон, затем FPV-дрон", — рассказал Тихий.
По его словам, после устранения угрозы в виде вражеских дронов удалось безопасно эвакуировать раненого.
"Товарищ не мог эвакуироваться сам. Вместе с ним мы дошли до моего медицинского поста, где я продолжил оказывать доврачебную помощь", — добавил морпех.
