05:02 27.05.2026 (обновлено: 06:13 27.05.2026)
ВС России прорвались к Новопавловке в Днепропетровской области

Штурмовики на мотоциклах прорвались к Новопавловке в Днепропетровской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады "Урал" группировки войск "Центр" вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области.
  • Подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска вражеских БпЛА.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Центр" мощным броском на мотоциклах вышли к окрестностям Новопавловки Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
"Военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады "Урал" группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области", — рассказали в ведомстве.
По словам командира разведывательного взвода Виталия Сахно, неожиданно зайдя с фланга на мотоциклах, преодолев различные инженерные заграждения, штурмовики залетели в Новопавловку, сломив дух противника, и завязали бои за нее.
"Российский взвод неожиданно залетел с фланга на мотоциклах, преодолев многочисленные инженерные заграждения противника, такие как лепестки, ежи, самодельные устройства. Бойцы даже на спущенных колесах дошли до цели, сломив психику противника, так как он бежал вразброс, а кто-то не успел", — сообщил командир.
До этого, на первом этапе операции, подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам логистики противника, уничтожив несколько танков, боевую технику ВСУ, опорные пункты, огневые точки и позиции запуска вражеских БПЛА. В результате системной работы расчетов беспилотников удалось полностью перекрыть и пути подвоза и снабжения противника.
"Например, была попытка у противника высадить десант в населенном пункте с помощью танка, но своевременно расчетом БПЛА было нанесено комплексное огневое поражение силами нашей роты беспилотных систем и союзных подразделений, поэтому танк сгорел буквально за 30 минут", — рассказал командир взвода БПЛА с позывным "Снег".
Он отметил, что ВСУ полностью лишились логистики в Новопавловке: они не получают продовольствие и боеприпасы и оказались "зажаты в клетке".
"Подмога для ВСУ перестала туда ездить вообще, а если к ним и отправляют маленькие пехотные группы по два-три человека, то мы их ликвидируем", — подчеркнул командир взвода.
Закрепившись на позициях, штурмовики приступили к выбиванию противника из подвалов, огневых точек и опорных пунктов, применяя различные типы мин, которые забрасывались непосредственно в места нахождения расчетов ВСУ.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника на данном направлении, расширяя буферную зону на территории Днепропетровской области.
На прошлой неделе в Минобороны сообщали, что штурмовики прорвали мощный укрепленный узел украинской армии на подступах к Новопавловке.
