Специальная военная операция на Украине
 
03:52 27.05.2026
Десантники "Днепра" уничтожают блиндажи ВСУ БПЛА со сверхмощными зарядами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десантники группировки «Днепр» создают сверхмощные боевые части для оснащения тяжелых FPV-дронов.
  • Эти боевые части, названные «Биг барабум», позволяют поражать бронированные объекты и усиленные блиндажи.
  • Десантники в специальных лабораториях создают сверхмощные заряды на основе пластита и тротила, увеличивая мощность детонации боевой части дрона.
ГЕНИЧЕСК, 27 мая — РИА Новости. Десантники группировки "Днепр" делают сверхмощные боевые части для оснащения ими тяжелых FPV-дронов, которые успешно применяют для уничтожения украинских усиленных блиндажей, бронированных объектов и оглушения экипажей броневиков ВСУ, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным "Скала".
По словам заместителя командира батальона войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, сверхмощные снаряды, которые позволяют поражать бронированные объекты и усиленные блиндажи, условно называются "Биг барабум".
"Берем более объемный коптер, который позволяет нам нести более весомый заряд. И если происходит взрыв... Если даже не пробили броню, то как минимум личный состав, который находился в этом автомобиле, получит баротравму и будет без сознания в пределах 5 минут. Это нам позволит запустить второй коптер и уничтожить противника", — сказал офицер с позывным "Скала".
Десантники в специальных лабораториях создают сверхмощные заряды на основе пластита и тротила, тем самым кратно увеличивая мощность детонации боевой части дрона по сравнению с обычными зарядами, пояснил военнослужащий.
"Более оснащены взрывчаткой — взрывчатыми веществами: пластит, тротил... У нас коптеры различного типа есть, которые могут различные веса тащить", — подчеркнул боец.
