00:10 27.05.2026
ВС России с начала года освободили более 100 населенных пунктов в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России с начала 2026 года освободили в зоне специальной военной операции более ста населенных пунктов.
  • По данным Минобороны РФ, с 1 января по 26 мая под контроль ВС РФ перешел 101 населенный пункт в ДНР, Харьковской, Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России с начала 2026 года освободили в зоне специальной военной операции более ста населенных пунктов, больше всего в Донецкой Народной Республике, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Во вторник министерство обороны сообщило об установлении контроля над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области. Они стали 100-м и 101-м освобожденными населенными пунктами с начала 2026 года.
Всего по подсчетам агентства, с 1 января по 26 мая под контроль ВС РФ перешел 101 населенный пункт: 29 — в ДНР, 26 — в Харьковской области, 24 — в Запорожской области, 19 — в Сумской области и 3 — в Днепропетровской области.
