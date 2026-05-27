"Индепендьенте" нацелился на Барко, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Индепендьенте» начал переговоры с аргентинским полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко.
- Зимой 2025 года сообщалось, что Барко ищет возможность уйти из «Спартака» и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам, однако футболист опровергал эту информацию.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Индепендьенте" начал переговоры с аргентинским полузащитником московского "Спартака" Эсекьелем Барко, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети Х.
Зимой 2025 года сообщалось, что Барко активно ищет возможность уйти из "Спартака" и вернуться в Аргентину по семейным обстоятельствам. Сам футболист опровергал данную информацию и сообщал, что намерен помогать команде. По итогам сезона "красно-белые" стали обладателем Кубка России.
Барко 27 лет, он перешел в "Спартак" из клуба "Ривер Плейт" летом 2024 года за 14 млн евро, подписав с "красно-белыми" контракт на три года. За москвичей аргентинец провел 73 матча, в которых забил 22 гола.
Камоцци назвал минувший сезон "Спартака" достойным
26 мая, 17:29