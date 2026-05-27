17:00 27.05.2026
Малков: строительство и ремонт 36 соцобъектов ведется в Рязанской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в регионе в этом году ведется строительство и ремонт 36 объектов социальной сферы, назвав объем работ беспрецедентным.
"Объектов очень много. Строим и ремонтируем школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, Дома культуры, библиотеки, спортивные учреждения. Беспрецедентные объемы работ. Только в этом году их 36", - цитирует губернатора его пресс-служба.
По словам главы региона, за последние пять лет в регионе построили 135 социальных объектов, десятки – обновили.
"Каждый такой объект люди очень ждут, они необходимы, у нас скопился серьезный дефицит социальной инфраструктуры. Решаем сейчас эти вопросы, хотя бюджет непростой", - добавил губернатор.
На заседании регионального правительства Павел Малков поручил обеспечить особый контроль на каждом социальном объекте, а также поставил задачу по наращиванию темпа работ, подчеркивается в сообщении.
 
