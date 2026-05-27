Рейтинг@Mail.ru
С начала СВО из-за атак ВСУ погибли 33 сотрудника МЧС - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 27.05.2026
С начала СВО из-за атак ВСУ погибли 33 сотрудника МЧС

С начала СВО из-за атак ВСУ погибли 33 сотрудника МЧС, более 300 ранены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала специальной военной операции 33 сотрудника МЧС России погибли, более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и минно-взрывных травм.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тридцать три сотрудника МЧС России погибли, еще более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и от минно-взрывных травм с начала специальной военной операции, заявил замглавы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий на круглом столе "Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору".
"С начала специальной военной операции при исполнении служебного долга погибли 33 сотрудника МЧС России от атак беспилотных летательных аппаратов и от минно-взрывных травм, более трехсот получили ранения. С 2014 по 2022 год только на территории Донецкой Народной Республики вследствие атак ВСУ 97 сотрудников получили ранения, 21 человек погиб", - сообщил он на Международном форуме по безопасности.
Иван Бузин - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Сотрудник МЧС и его супруга погибли при атаке ВСУ в Херсонской области
24 апреля, 12:00
Генерал напомнил, что 1 сентября 2022 года в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР в результате массированного огня со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС, выполнявшие аварийно-восстановительные работы. 7 ноября 2023 года при ликвидации последствий обстрела Донецка через 40 минут по месту работы спасателей был нанесен удар реактивной системой залпового огня HIMARS, при котором пострадали 19 спасателей, двое полицейских и двое врачей.
"Приведенные примеры взяты из службы спасателей Донбасса, но все античеловеческие действия совершаются ВСУ и в отношении сотрудников МЧС в Херсонской и Запорожской областях, Луганской Народной Республики. Множественные атаки на подразделения и сотрудников МЧС зафиксированы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов ВСУ на объектах инфраструктуры", - отметил Кострубицкий.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Мирошник заявил о преднамеренной атаке ВСУ на медицинский транспорт
12 мая, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей КострубицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала