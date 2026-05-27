С начала СВО из-за атак ВСУ погибли 33 сотрудника МЧС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тридцать три сотрудника МЧС России погибли, еще более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и от минно-взрывных травм с начала специальной военной операции, заявил замглавы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий на круглом столе "Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору".

"Приведенные примеры взяты из службы спасателей Донбасса, но все античеловеческие действия совершаются ВСУ и в отношении сотрудников МЧС в Херсонской и Запорожской областях, Луганской Народной Республики. Множественные атаки на подразделения и сотрудников МЧС зафиксированы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов ВСУ на объектах инфраструктуры", - отметил Кострубицкий.