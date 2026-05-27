С начала СВО из-за атак ВСУ погибли 33 сотрудника МЧС

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тридцать три сотрудника МЧС России погибли, еще более 300 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ и от минно-взрывных травм с начала специальной военной операции, заявил замглавы МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий на круглом столе "Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору".
"С начала специальной военной операции при исполнении служебного долга погибли 33 сотрудника МЧС России от атак беспилотных летательных аппаратов и от минно-взрывных травм, более трехсот получили ранения. С 2014 по 2022 год только на территории Донецкой Народной Республики вследствие атак ВСУ 97 сотрудников получили ранения, 21 человек погиб", - сообщил он на Международном форуме по безопасности.
Генерал напомнил, что 1 сентября 2022 года в селе Рубцы Краснолиманского района ДНР в результате массированного огня со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС, выполнявшие аварийно-восстановительные работы. 7 ноября 2023 года при ликвидации последствий обстрела Донецка через 40 минут по месту работы спасателей был нанесен удар реактивной системой залпового огня HIMARS, при котором пострадали 19 спасателей, двое полицейских и двое врачей.
"Приведенные примеры взяты из службы спасателей Донбасса, но все античеловеческие действия совершаются ВСУ и в отношении сотрудников МЧС в Херсонской и Запорожской областях, Луганской Народной Республики. Множественные атаки на подразделения и сотрудников МЧС зафиксированы в Курской, Брянской и Белгородской областях. Спасателям на значительной части территории России ежедневно с высоким риском для жизни приходится ликвидировать последствия ударов беспилотной авиации и катеров, ликвидировать последствия катастроф вследствие терактов ВСУ на объектах инфраструктуры", - отметил Кострубицкий.
Международный форум по безопасности проходит под эгидой Совета безопасности РФ с 26 по 29 мая в Московской области.