Филимонов и Торкунов обсудили результаты сотрудничества Вологодчины и МГИМО

© Фото : Пресс-служба правительства Вологодской области Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов во время встречи

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня пришел в вуз как в свою альма-матер – Анатолий Васильевич еще в прошлом году разрешил считать МГИМО таковой. Тепло пообщались. Обсудили итоги совместной работы, а также дальнейшие планы. В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках взаимодействия в ВоГУ прошел цикл лекций преподавателей МГИМО МИД России. Благодарю Анатолия Васильевича за содержательный и продуктивный диалог, а также поддержку инициатив Вологодской области", – сказал Филимонов.

В ходе рабочей встречи Филимонов и Торкунов обсудили проведение Летней школы Московского государственного института международных отношений в Вологодской области. Ее участниками станут 50 студентов и преподавателей МГИМО и вузов региона. По итогам ее работы планируется выработать совместные предложения по дальнейшему развитию Вологодчины.