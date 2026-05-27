Филимонов и Торкунов обсудили результаты сотрудничества Вологодчины и МГИМО
17:49 27.05.2026 (обновлено: 18:23 27.05.2026)
Филимонов и Торкунов обсудили результаты сотрудничества Вологодчины и МГИМО

Георгий Филимонов и Анатолий Торкунов провели встречу

© Фото : Пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов во время встречи
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов провели рабочую встречу, на которой обсудили результаты сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня пришел в вуз как в свою альма-матер – Анатолий Васильевич еще в прошлом году разрешил считать МГИМО таковой. Тепло пообщались. Обсудили итоги совместной работы, а также дальнейшие планы. В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках взаимодействия в ВоГУ прошел цикл лекций преподавателей МГИМО МИД России. Благодарю Анатолия Васильевича за содержательный и продуктивный диалог, а также поддержку инициатив Вологодской области", – сказал Филимонов.
В ходе рабочей встречи Филимонов и Торкунов обсудили проведение Летней школы Московского государственного института международных отношений в Вологодской области. Ее участниками станут 50 студентов и преподавателей МГИМО и вузов региона. По итогам ее работы планируется выработать совместные предложения по дальнейшему развитию Вологодчины.
"Отдельное внимание уделили перспективным направлениям сотрудничества. Среди них – организация стажировок по китайскому языку для преподавателей вузов Вологодской области на базе МГИМО МИД России. Для региона это стратегическое направление. Развиваем экономические и гуманитарные связи с Китаем, расширяем международное сотрудничество, а в ближайшее время откроем музей традиционной культуры Китая", – подчеркнул Филимонов.
 
