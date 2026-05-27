01:27 27.05.2026
Врач рассказала, какие снотворные могут вызвать зависимость

  • Употребление безрецептурных снотворных может сформировать зависимость от них.
  • Высокие дозы безрецептурных снотворных способны вызвать повреждения печени.
  • Часть безрецептурных препаратов содержит фенобарбитал, который вызывает зависимость, ухудшение концентрации и внимания.
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Употребление безрецептурных снотворных может сформировать зависимость от них, а высокие дозы таких средств способны вызвать повреждения печени, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Главная опасность безрецептурных снотворных - в том, что они вызывают зависимость, приходится наращивать дозы, и при этом они уже перестают помогать. Скрытая опасность "народных" средств: доказанный эффект возможен только при употреблении высоких доз, а они, в свою очередь, гепатотоксичны (вызывают повреждения печени - ред.)", - сказала специалист.
По словам Магомедовой, часть безрецептурных препаратов содержит фенобарбитал, который вызывает зависимость, ухудшение концентрации и внимания.
Безрецептурные препараты - это лекарственные средства, которые официально разрешены к продаже в аптеках без рецепта врача.
