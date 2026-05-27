Врач рассказала, какие снотворные могут вызвать зависимость

МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Употребление безрецептурных снотворных может сформировать зависимость от них, а высокие дозы таких средств способны вызвать повреждения печени, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

"Главная опасность безрецептурных снотворных - в том, что они вызывают зависимость, приходится наращивать дозы, и при этом они уже перестают помогать. Скрытая опасность "народных" средств: доказанный эффект возможен только при употреблении высоких доз, а они, в свою очередь, гепатотоксичны (вызывают повреждения печени - ред.)", - сказала специалист.