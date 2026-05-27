Суд заочно арестовал политолога Снеговую* - РИА Новости, 27.05.2026
10:22 27.05.2026 (обновлено: 10:27 27.05.2026)
Суд заочно арестовал политолога Снеговую*

Суд заочно арестовал политолога Снеговую по делу о фейках об армии

Мария Снеговая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Москвы заочно арестовал политолога-иноагента Марию Снеговую по обвинению в распространении фейков об армии.
  • Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания или передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд Москвы заочно арестовал политолога-иноагента Марию Снеговую* по обвинению в распространении фейков об армии, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
"Савеловский районный суд города Москвы 26 мая 2026 года избрал в отношении Снеговой Марии Владиславовны* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который надлежит исчислять с момента фактического задержания Снеговой М.В.*, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента ее передачи правоохранительным органам РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Снеговая* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).
Ранее МВД РФ объявило Снеговую* в розыск.
В апреле 2026 года Росфинмониторинг внес политолога в перечень террористов и экстремистов, в ноябре 2023 года Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
