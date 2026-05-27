15:56 27.05.2026
СМИ: США изменили статистику по раненым военным после новых ударов по Ирану

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлетом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальное число американских военных, погибших и раненных в конфликте с Ираном, достигло 423, пишет Intercept со ссылкой на статистику Пентагона.
  • По данным издания, новый рост потерь зафиксировали спустя несколько часов после того, как Центральное командование ВС США сообщило об ударах "в целях самообороны" на юге исламской республики.
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Официальное число погибших и раненных в конфликте с Ираном американских военнослужащих выросло до 423 человек, несмотря на действующее более месяца перемирие между Вашингтоном и Тегераном, утверждает издание Intercept со ссылкой на поступившую в его распоряжение статистику Пентагона.
"Согласно официальной статистике Пентагона, нынешнее число потерь составляет 423 человека, что на трех раненых больше по сравнению с последней официальной сводкой военного ведомства, опубликованной в пятницу", — пишет издание.
При этом в Корпусе стражей иранской революции (КСИР) Ирана еще 4 марта заявляли, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля. А по оценке иранских вооруженных сил на конец марта, США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке убитыми от 600 до 800 человек, ранеными - около 5 тысяч.
Согласно данным Intercept, новый рост потерь был зафиксирован во вторник, спустя несколько часов после того, как Центральное командование ВС США сообщило о проведении ударов "в целях самообороны" на юге Ирана. По информации Пентагона, общее число американских потерь увеличилось на трех раненых по сравнению с последней официальной сводкой, опубликованной в предыдущую пятницу.
Как отмечает американское издание, по состоянию на 8 апреля, когда администрация Трампа и Иран договорились о прекращении огня, официальное число погибших и раненых американских военнослужащих составляло 385 человек. Несмотря на паузу в боевых действиях, данный показатель впоследствии вырос до 428, однако 21 апреля число раненых было без публичных объяснений снижено на 15, после чего общий показатель опустился до 413, говорится в публикации.
Издание утверждает, что Пентагон в течение последнего месяца не ответил на вопросы о расхождениях в подсчете потерь. С тех пор, по данным Intercept, число погибших увеличилось на одного, а число раненых к вторнику достигло 409, что в сумме дает 423 погибших и раненых американских военнослужащих.
