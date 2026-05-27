Россия добьется целей СВО, заявил Слуцкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит добиваться целей СВО, заявил Леонид Слуцкий.
- Если дипломатический путь окажется подорван, Россия победит силой русского оружия, сказал он.
- Сомнений в этом не должно быть ни у кого, добавил парламентарий.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия продолжит добиваться целей СВО, а если дипломатический путь окажется подорван, то РФ победит силой русского оружия, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Россия продолжит добиваться целей СВО. И если дипломатический путь окажется подорван усилиями европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, глава комитета отметил, что от правительства США идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки Украины. По его словам, накануне госсекретарь США Марко Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее, как отметил политик, госдеп США был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий ВС РФ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО.