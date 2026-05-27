Россия добьется целей СВО, заявил Слуцкий

"Россия продолжит добиваться целей СВО. И если дипломатический путь окажется подорван усилиями европейской партии войны и ее украинскими марионетками, мы победим силой русского оружия. Сомнений в этом не должно быть ни у кого", - написал он в Telegram-канале .

Кроме того, глава комитета отметил, что от правительства США идут сигналы скорее о дистанцировании от поддержки Украины. По его словам, накануне госсекретарь США Марко Рубио не сказал ни слова о поставках Украине ракет к системам ПВО и не стал осуждать Россию за удары возмездия. Еще ранее, как отметил политик, госдеп США был проинформирован российской стороной о реальных причинах действий ВС РФ.